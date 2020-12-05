مصادر قضائية تشرح أسباب إحالة طفل المرور للجنح والجنايات في وقت واحد

شرحت مصادر قضائية تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى طفل المرور و4 من أصدقائه بينهم شاب مخلى سبيله بينما الباقون محبوسون في قسم الشرطة، في حين أن نجل القاضي مودع في دار رعاية تابعة للتضامن الاجتماعي تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات لعدم تجاوزه 15 عاما.

وأضافت المصادر أن طفل المرور ثبت من التحقيقات أنه متهم بالتنمر والتعدي ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإهانة أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي، وأن النيابة العامة انتهت إلى إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه إلى محكمة الجنح.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أحالت نجل القاضي الشهير إلى محكمة جنايات الطفل بتهمة تعاطي المخدرات، وشمل قرار إحالة الطفل إلى الجنايات و3 من أصدقائه فقط ما عدا الشاب المخلى سبيله ويدعى "عمرو" بعد ثبوت عدم تعاطيه أي مخدرات.

وخضع المتهم للتحقيقات في جلسة النيابة المسائية، وواجهته بالفيديو الجديد الذي ظهر فيه نجل القاضي يقول للشرطي: "ممكن أضربك علقة موت مش هتعرف تعمل معايا حاجة"، وكان بصحبته زملاؤه الذين تنمروا على الشرطي أيضا بقول أحدهم: "ممعناش رخص.. وهو كده"، بينما كان أحدهم يصور الواقعة بالفيديو وعندما قال لهم الشرطي: "أنت بتصور" رد عليه من يصور بهاتف: "بنسجل اللقطة عشان والده"، ثم انصرف نجل القاضي وتبعه زملاؤه.

واستمعت النيابة لأقوال أمين الشرطة، الذي قال إنه أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين أن من يقودها طفل في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة.

وأضاف الشرطي أنه تفاجأ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، وتفاجأ بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت قدمه بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه.