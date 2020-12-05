عاجل.. إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه إلى محكمة الجنح بـ 4 اتهامات

أحالت النيابة العامة نجل القاضي الشهير بـ"طفل المرور" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح المعادي بعد إدانته بـ 4 اتهامات وهي التنمر والإهانة والتعدي على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة، خلال مباشرة عمله في المعادي، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر قضائية إن إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة وهم محبوسون، وأن طفل المرور مودع في دار الرعاية تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسه، بينما أصدقاؤه محبوسون في قسم الشرطة.

وأضافت المصادر أن متهمًا وحيدًا يدعى "عمرو" وهو الصديق الرابع لنجل المستشار المحال إلى المحاكمة مخلى سبيله.

كانت النيابة العامة استمعت لـ"طفل المرور" المتهم في جلسة تحقيق جديدة، ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.

وتلقى "طفل المرور" جلسات دعم وتأهيل نفسي أوصى بها تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، والذي قدم لجهات التحقيق تقريرًا بحالته، وتعهد بتقديم تقارير دورية حال طلبتها جهات التحقيق.

وداخل دار رعاية الملاحظة قضى الطفل أسبوعه الأول مع الأطفال المحتجزين بالدار، وتلقى زيارات من عدد من أفراد أسرته.

وتوجه أخصائيون تابعون لمجلس الطفولة، وتناقشوا مع الطفل ووالده، والذي أقرّ أنَّه أهمل في حقه: "الولد مربيينه كويس، لكنه اكتسب خبرات مش كويسة".

فيما أكد مصدر بالمجلس القومي، أن الطفل في حاجة إلى عدد من جلسات الإرشاد وتعديل السلوك والتي تُجرى حاليًا من أجل إعادته إلى وضعه الطبيعي.