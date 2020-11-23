طفل المرور للنيابة: أمين الشرطة صاحبنا من 6 أشهر.. وفيس بوك "ضيعنا"

قال طفل المرور في آخر جلسة تحقيق أمام النيابة العامة: "كنا بنهزر مع أمين الشرطة، وهو عارف أننا بنصوره فيديو عشان ننشره على فيس بوك، وهو صاحبنا من 6 أشهر".

وأضاف المتهم: "مكنش قصدنا أي إهانة أو سخرية أو تنمر على أمين الشرطة، الموضوع كله كان هزار، واحنا كنا بنصالحه ونرجع نهزر معاه وهو عارفنا، بس اللي ضيعنا فيس بوك والناس فهمتنا غلط".

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة طلبت من دار الرعاية المودع فيها طفل المرور، تقريرا عن سلوكه، لبيان مدى استجابته لجلسات تقويم السلوك أم لا، حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال إجراءاتها القانونية، وعرض تلك التقارير على قاضي المعارضات، للنظر في أمر تجديد إيداعه في دار الرعاية التابعة لوزارة التضامن.

وأضافت المصادر، أن النيابة العامة يحق لها إخلاء سبيل طفل المرور المتهم بالتنمر وإهانة موظف عام خلال عمله، وهو أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة، خلال مباشرة عمله في المعادي، بناء على تقرير خبراء دار الرعاية في حالة إيداع التقرير والتوصية بمغادرته الدار لاستجابته لجلسات العلاج النفسي، فإن النيابة تقرر إخلاء سبيل المتهم.

واستمعت النيابة لـ"طفل المرور" المتهم في جلسة تحقيق جديدة، ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي.

وأنكر المتهم تعاطيه المخدرات أمام النيابة العامة، قائلًا: "مش بشرب أي مخدرات"، وعقب انتهاء التحقيق معه قررت النيابة إعادته إلى دار الرعاية المودع فيها تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات.

وخضع المتهم للتحقيقات في جلسة النيابة المسائية، وواجهته بالفيديو الجديد الذي ظهر فيه نجل القاضي يقول للشرطي: "ممكن أضربك علقة موت مش هتعرف تعمل معايا حاجة"، وكان بصحبته زملاؤه الذين تنمروا على الشرطي أيضا بقول أحدهم: "ممعناش رخص.. وهو كده"، بينما كان أحدهم يصور الواقعة بالفيديو وعندما قال لهم الشرطي: "أنت بتصور" رد عليه من يصور بهاتف: "بنسجل اللقطة عشان والده"، ثم انصرف نجل القاضي وتبعه زملاؤه.

واستمعت النيابة لأقوال أمين الشرطة، الذي قال إنه أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة.

وأضاف الشرطي أنه تفاجأ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، وتفاجأ بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.