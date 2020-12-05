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محمود مسلم

وفاة معتمد اللاجئين بالسودان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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(أ.ش.أ)
01:40 م | السبت 05 ديسمبر 2020
وفاة معتمد اللاجئين بالسودان متأثرا بإصابته بكورونا

وفاة معتمد اللاجئين بالسودان متأثرا بإصابته بكورونا

توفى معتمد اللاجئين بالسودان المهندس عبدالله سليمان حامد، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونعى وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس، وقيادات الوزارة، في بيان، معتمد اللاجئين، منوها بخبراته الثرية في هذا المجال، إذ بذل كل الجهود في الفترة الزمنية القليلة التي تولي فيها إدارة معتمدية اللاجئين.

وقال وزير الداخلية السوداني، إن الفقيد عمل على توظيف كل خبراته المكتسبة في تقييم وتطوير الأداء في معتمدية اللاجئين.

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