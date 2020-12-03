يفتتحه وزير العدل.. الشهرالعقاري بـ"سخا": هتحصل على الخدمة في 3 دقائق

يفتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، مبنى الشهر العقاري الجديد بحي سخا في كفر الشيخ، السبت المقبل، يرافقه المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار أسامة السيد شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعددا من قيادات وزارة العدل.

ويطلق على مكتب الشهر العقاري المقرر افتتاحه، فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ، حيث يقع بجوار إدارة الأحوال المدنية بحي سخا على مساحة 500 متر مربع، ويضم 13 شباكا متطورا لخدمة المواطنين بنظام الشباك الواحد، للحد من معاناة الأهالي مع ضيق مساحة الشهر العقاري وسط العاصمة، فضلا عن ميكنته لأداء الخدمة إلكترونيا، حيث لا تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق.

كما يضم المركز صالة للمواطنين وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي ثم يحصل على رقم ويتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـ3 دقائق.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفقد موقع الشهر العقاري الجديد بحي سخا، قبل أيام بحضور عمرو البيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار سامح رمضان، عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور إبراهيم الرويني، المفتش بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ،واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد المحافظ أنه هناك مكتبين جديدين للشهر العقاري سيتم افتتاحهما، لإنهاء معاناة أهالي المحافظة طوال السنوات الماضية، الأول بعمارة الشرق، والثاني بحي سخا على طريق كفر الشيخ بجوار مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية .