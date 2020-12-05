القليوبية تستقبل 210 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مد مهلة إستلام الطلبات لنهاية الشهر الجاري، وكذلك التخفيضات في أسعار متر التصالح التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم السبت، بلغ 43 طلبًا، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين حتى الآن، 210 آلاف و914 طلبًا، كما تم تحصيل مليار و187 مليونًا و632 ألفا جنيه.

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأوضح المحافظ أنه لم يكن هذا التخفيض الجارى إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلاً عن التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كل الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.

في سياق آخر، تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب جامعة بنها حول التوعية بمخاطر كورونا، مع التركيز على أهم الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس في ظل ماكينة الشائعات التي لا تتوقف.

وأعلن ذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية، أن الحملة تأتى في إطار جهود محافظة القليوبية لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، وتقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة، خاصةً في ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.