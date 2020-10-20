محافظ القليوبية: 176 ألفًا إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أخرى تتلاءم مع طبيعتها، ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد "الهجان" في بيان له اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، أمس الاثنين، 804 طلبات تصالح على مخالفات البناء، ليبلغ إجمالي عددها 176 ألفًا و3 طلبات تصالح، وجرى تحصيل 992 مليونًا و384 ألف جنيه.

وشكّل المحافظ، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة كافة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها بصفة عامة عليهم، لعرضها على لجنة التقييم، ودراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين، لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح، قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره الأول؛ إذ سبق وخفض للمدن والأحياء كافة، بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر، وبنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات، في حالة سداد كامل القيمة.