رئيس التحرير

محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتعديلات جديدة لرسوم التصالح

كتب:

حسن صالح
11:01 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، بتاريخ 16 نوفمبر 2020، برقم 258، قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن تعديل رسوم المتر المسطح مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة.

وجاء قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الذى حمل رقم 1096 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظ رقم 528 لسنة 2019 وتعديلاته.

وجاء القرار في مادته الأولى بتعديل قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة.

اقرأ المزيد:

القليوبية: تحصيل مليار و131 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية: 176 ألفًا إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بشأن تعديل قيمة التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية يوجه بتخفيض مقابل التصالح بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة

نائب محافظ القليوبية يتابع انتظام تلقي طلبات التصالح بشبرا

محافظ القليوبية: التيسير على المواطنين لإنهاء التصالح

محافظ القليوبية: 700 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء

محافظة القليوبية: قانون التصالح قائم بصفة استثنائية لصالح المواطن

محافظ القليوبية: قانون التصالح استثنائي وجاء لصالح المواطنين

نائب محافظ القليوبية: محاسبة طلبات التصالح السابقة بالأسعار الجديدة