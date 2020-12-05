السفارات والقنصليات بالخارج تتسلم مظاريف التصويت في انتخابات النواب

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2020، وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تلقي المظروفات، اليوم، وحتى بعد غد الاثنين الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للبلد محل الإقامة، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلاً عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة تشمل "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".