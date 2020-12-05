عيد: القيادة الواعية وراء حصول المتحف المصري الكبير على شهادة "الأيزو"

قالت الدكتورة الشيماء عيد مدير السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، إن "الأيزو" هي منظمة انضم إليها أغلب دول العالم حوالي 116 دولة وتتجه للزيادة، والذين اتفقوا جميعهم أن يضعوا مواصفات لأشياء معينة منها "السلامة وكيفية تطبيقها بأعلي كفاءة وجودة على أن يتم تطبيقها في دول العالم كلها".

وأضافت عيد، خلال حوارها مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أن جميع الدول تسعي لأن تكون على أداء وجودة عالية حتي يتم تحقيق المعايير بشكل دائم ومستمر، مشيرة إلي أن المتحف المصري الكبير كان محظوظ أولا لوجود اللواء عاطف مفتاح من خلال تبني الفكرة منذ اللحظة الأولي، بالإضافة إلي حصولهم على شهادة في السلامة والصحة المهنية وكانت هذه هي الشهادة الأولى في شهر سبتمبر واحتفلوا بها في يوم السياحة العالمي.

وتابعت، أنه في شهر نوفمبر حصلنا أيضا على الشهادتين الخاصين بمعايير الجودة والبيئة، مؤكدة أن دور القيادة مهم جدا منذ بداية الفكرة وتطبيقها ومتابعتها لأننا مكان حكومي يحتاج إلي قائد حكيم يدير الأمور، "فكرة أنه لما بيكون الحاجة اتعلمت قبل كده بيبقي فيها سهولة لكن لما يكون متحف ولأول مرة بيتم تطبيق ده في متحف كبير وفيه فروع كتير أوي مش بس آثار وترميم لكن في مهندسين وبناء، وعرض متحفي ومجالات كتير جدا فـ أننا نطبق الأفكار دي جوة المتحف دي كانت محتاجة قيادة واعية قوية تقدر تطبق ده وتتبني الفكر لغاية لما يظهر للنور والناس تشوفه شهادات بنستلمها".

وأشارت، إلي أن المبدأ الأول الآن في المكان هو العمل "كفاءتك وعملك هو اللي بيحطك في مكانك"، مؤكدة على حرصهم الشديد على توفير البيئة المناسبة التي تناسب السياح والزائرين، كما أن الظروف البيئة المناسبة لكل أثر تختلف عن غيره من الأثار لذلك فهناك جهد كبير يبذل لتوفير البيئة المناسبة للآثار المتواجدة بالمتحف باختلاف المادة الخاصة بها سواء خشب أو حجر.