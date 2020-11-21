فنادق ومركز تثقيفي تربوي.. تعرف على أنشطة المتحف المصري الكبير

قالت منة طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف سيوفر تجربة جديدة ومختلفة للزوار، حيث لا يعتبر متحفا عاديا به آثار فقط، وسيخوض الزائر تجربة متنوعة سياحية أو ترفيهية أو تعليمية، ويحتوي على آثار من بداية عصر الأسرات مرورا بالعصري اليوناني والروماني، إضافة للجانب الترفيهي خاص للأطفال، والقسم التعليمي للأعمار المختلفة.

وأضافت "طاهر"، خلال لقاء ببرنامج "مصر بتبني"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن المتحف يضم أيضا منطقة تجارية تحتوي على المطاعم والبازارات والمحال، ومنطقة للفنادق والبنوك، كما أنه يتميز بمركز الحرف والفنون اليدوية لعمل مشغولات تحاكي الحضارة المصرية القديمة بسماتها وعناصرها الفنية.

وأوضح عماد فايز، مدير عمليات إنشاء المتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير يضم تمثال رمسيس، والذي ستتعامد الشمس على وجهه يوم عيد ميلاده، حيث يعد ذلك ظاهرة فريدة للغاية "سيكون لدينا ظاهرتان لتعامد الشمس إحداهما في معبد أبو سمبل والأخرى هنا، وذلك يوم 14 أكتوبر".

وأشار خلال البرنامج إلى أن هناك حافتين متواجدتين في المتحف تصلان في آخرهما إلى رأس الهرم الكبير ورأس الهرم الصغير"، معقبا: "نحاول أن نصنع تصميما يماثل عبقرية المصريين القدماء.

وتابع: "المشروع تم بناؤه على هيئة مصاطب مثل المصريين القدماء قديما"، معقبا: "يمكن من فوق رؤية الهرم الكبير والثلاث الأهرامات أحيانا"، وفيما يخص القاعات، أشار إلى أن كل مكان داخل القاعة سيتمكن من خلاله رؤية الأهرامات.

وواصل: "هناك ما يسمى حائط الأهرامات الذي يضم 7 أهرامات، بالإضافة إلى الهرم الزجاجي، وأيضا هناك واجهة زجاجية عبقرية خلف المتحف"، مشيرا إلى أن ساحة العرض الرئيسية ستضم تمثال الملك رمسيس وعمود من امبتاح والسلم العظيم الذي يحتوي على 94 قطعة أثرية نادر بشكل منظم، معقبا: "تجهيز مكان كل قطعة أثرية يعد مشروعا في حد ذاته، نتيجة ما تطلبه كل قطعة سواء من درجات حرارة أو نسب إضاءة".