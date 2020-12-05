هاني أبو سعد: مصر وطني الثاني.. واعتقدت إني "كومبارس" بـ"جولدن جلوب"

قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، إنه يعتبر مصر وطنه الثاني نظرًا لوجود بلده تحت الاحتلال.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح"، مع المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد، ويدير النقاش المخرج مروان حامد، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وفي البداية اعتذر هاني أبو أسعد، الذي تحدث خلال الجلسة الحوارية من خلال برنامج "زووم"، عن عدم حضوره إلى مصر والمشاركة في المهرجان، نظرًا لظروف خارجة عن إرادته.

وقال هاني أبو أسعد، إن السينما المصرية هي من شكلت هويته بداية من فيلم "أبي فوق الشجرة" للفنان عبد الحليم حافظ، معتبرًا أن مصر وطنه الثاني نظرًا لوجود بلده تحت الاحتلال.

وأضاف أنه شكّل هويته من خلال المخرجين المصريين أمثال هنري بركات ويوسف شاهين ومحمد خان.

وحكى المخرج الفلسطيني هاني أبو سعد عن تجربته في الجولدن جلوب، مشيرا أنه كان يشعر أن وجودهم في المسابقة كـ"كومبارسات" ولكنه فوجئ بالفوز بأفضل فيلم أجنبي بالجولدن جلوب.

وأضاف أنه كان يرى صعوبة كبيرة لأن الفيلم يمثل دولة ليست لها وجود في المجتمع الدولي وذلك لا يمنع أنهم أصحاب قضية.

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006، وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.