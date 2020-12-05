التأمينات: قرب إنهاء المرحلة الثانية من نسبة الإعفاءات بقيمة 70%

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ينتهي يوم 14 ديسمبر الجاري مشيرًا إلى أنّ من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفاءه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع المتعاملين مع التامينات بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى و انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّه إذا تم السداد في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، تكون نسبة الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.وأكد في تصريحات عنه، أنّه سيتم حوكمة استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة، لتحقيق أقصى عائد ممكن ينعكس بالإيجاب على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وبما يحقق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية.وأشار رئيس الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل هيئة التأمينات الاجتماعية لهيئة رقمية.

و في سياق متصل شهدت مكاتب التامينات إقبالا من المواطنين و الشركات للاستفادة من نسب الإعفاءات الحالية قبل إنتهاء المهله المحدده