قراصنة يهاجمون ناقلة ترفع علم مالطا في خليج غينيا

قال موقع دراياد جلوبال" Dryad Global، إن قراصنة هاجموا اليوم، الناقلة "نيو رينجر"، التي ترفع علم مالطا في خليج غينيا قبالة نيجيريا، وتمكنوا من الصعود إلى سطحها.

وذكر الموقع المختص في شؤون السلامة البحرية، أن هذه السفينة مختصة بنقل المواد الكيميائية السائلة، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الموقع، أن أفراد الطاقم، لجأوا إلى غرفة مجهزة بشكل خاص لمثل هذه الحالات الطارئة.

ولم يتم الكشف عن حجم الطاقم وجنسية أعضائه. ولكن حتى لحظة بث الخبر، كان القراصنة لا يزالون على متن السفينة.

ووقع الهجوم على بعد 220 ميلا بحريا جنوب ميناء لاجوس النيجيري. وبحسب السجل البحري، يقع مقر الشركة المالكة للناقلة، في أثينا.

ويعد خليج غينيا حاليا أخطر منطقة في المحيطات العالمية، بسبب تهديد القراصنة، وبلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من السفن في هذا الجزء من المحيطات هذا العام 1311 شخصا، تم أسرهم في 25 حادثة.