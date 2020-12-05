المركب المخطوف على يد قراصنة من قطع الاتصال إلى الوعود.. القصة الكاملة

حادث اختطاف 10 من طاقم مركب لبناني بدولة نيجيريا على يد قراصنة، خلال الرحلة من دولة نيجيريا للكاميرون، كان محط نظر وسائل الإعلام المحلية والعربية خلال الفترة الماضية، ومع مرور أيام وصلت المفاوضات إلى خفض مبلغ الفدية مع آمال جديد بعودة المختطفين سالمين.

سعد وكيرلس خرجا بحثا عن الرزق

من بين الـ 10 المختطفين، كان اثنان من مصر خرجا بحثا عن العمل بعد تخرجهما من الأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية، لم يعلما أنهما على موعد مع الاختطاف على يد قراصنة من نيجيريا خلال رحلتهما المتجهة من نيجيريا إلى الكاميرون، أحدهما تخرج قبل عام فقط ليبدأ رحلة العمل والثاني لازال عريسا جديد، كلاهما خرجا سعيا وراء رزقهما لكن كانت يد القراصنة أقرب إليهما هما وزملائهم الثمانية من بلدان العالم المختلفة كلبنان والكاميرون نرصد في التقرير التالي القصة الكاملة للمركب المخطوف من قطع الاتصال إلى الوعود بالعودة

وتروى شروق شوقي شقيقة سعد شوقي سعد 28 عاما، ضابط بحري ثاني على متن المركب التفاصيل لـ"الوطن"، قائلة: "شقيقي وزميله كيرلس سمير مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية كانا يعملان على متن المركب "ميلان" اللبنانية المملوكة لعدنان الكت، حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف العام، حيث خرج شقيقي الذي لازال عريسا جديدا ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون وكان الاتصال الأخير بيننا يوم الأربعاء قبل الماضي بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا حيث قال لنا إنهم في طريقهم إلى الكاميرون حيث كان يطمئنا عليه نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون، فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة".

وتابعت شروق: "حينما جاء يوم السبت ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط فتواصلنا مع عدنان مالك المركب الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد ما بين ضباط ومهندسين وطهاة حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف".

وأضافت "شروق شوقي" شقيقة الضابط المختطف "سعد": "تواصلت معنا السفارة المصرية وقالت لنا إن أفراد طاقم المركب بخير وإن السفارة تعمل على قدم وساق لحل الأزمة".

وفي سياق متصل، قال أحد أفراد أسرة المصري كيرلس سمير، المختطف في نيجيريا من ضمن طاقم المركب، لـ"الوطن"، إنه يبلغ من العمر 24 عاما، وتخرج في هندسة بحرية بالأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية منذ عام، وبدأ العمل بإحدى الشركات قبل 6 أشهر وهو يعمل على متن المركب المختطف منذ 3 أشهر.

ووفقا لذوي "كيرلس"، فالرحلة بدأت من يوم 24 نوفمبر من الكاميرون لنيجيريا وكان الاتصال الأخير له مع أفراد أسرته يوم 23 نوفمبر وكان في طريقه من نيجيريا إلى الكاميرون، وعلموا باختطافه ولا يريدون سوى عودته سليما، حيث إنهم تواصلوا مع القنصلية والخارجية كما أرسلوا فاكس سفارة مصر في لبنان، مشيرا إلى أن كيرلس كان أمامه أسبوعا ويعود لمصر.

في سياق متصل طالبت زينب ريداني، ابنة شقيق "بلال ريداني" قبطان المركب اللبناني المختطف في نيجيريا على يد القراصنة، بتدخل الجهات المعنية لإطلاق سراحه ورفاقه، لافتة إلى أن الاتصال الأخير مع "عمها" كان يوم الأربعاء قبل الماضي عقب وصوله إلى نيجيريا، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات معه، ما سبب لهم حالة من القلق والتوتر حتى علموا بخبر اختطافه وطاقم المركب .

وطالبت أسرة القبطان الجهات المعنية بسرعة التدخل للإفراج عن طاقم المركب المختطف وعلى رأسهم القبطان مشيرة إلى تواصلهم مع صاحب المركب الذي أبلغهم بطلب الخاطفين فدية قدرها مليون ونصف المليون دولار للإفراج عن طاقم المركب المختطف.

واستغاثت أسرة "ريداني" برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووزير الخارجية للتدخل فورا للإفراج عن اللبنانيين المخطوفين على سواحل نيجيريا ومن بينهم القبطان بلال ريداني على متن سفينة"ميلان".

فيما قال "عدنان الكت" مالك المركب اللبناني المختطف طاقمه من قبل قراصنة نيجيريين في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، إن جهود التفاوض مستمرة مع الخاطفين وسيتم الإفراج عن الشباب المختطف خلال أيام.

وأضاف أن القراصنة اختطفوا 10 أفراد من طاقم المركب ورحلوا لمقايضتهم بمبالغ مالية، كما تركوا 2 من أفراد الطاقم من دولة الكاميرون على متن المركب ليبلغونا بخبر الاختطاف حيث إن عدد الطاقم 12 فردا.

وفي وقت سابق قال عدنان الكت مالك المركب اللبناني المختطف في نيجيريا، أجريت مفاوضات بين مستأجر المركب والقراصنة مختطفي الطاقم، أسفرت عن خفض مبلغ الفدية من مليون ونصف الدولار، إلى مليون دولار.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المفاوضات ما زالت جارية، من أجل الإفراج عن طاقم المركب المختطف.

وأوضح الكت في تصريحات سابقة، أن "قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف المليون الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين متابعا المركب مؤجرة لصالح تافو لورانس كاميروني الجنسية.

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي "2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون" متابعا المختطفون حاليا بولاية باليسيا بنيجيريا.

هذا و أكدت وزارة الخارجية ، المتابعة المستمرة لحادث سفينة الشحن Milan، التي تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها مواطنيّن مصرييّن.

وصرح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن القطاع القنصلي بالوزارة، على تواصل مع أهالي المُختطَفين لطمأنتهم، وإبلاغهم بآخر الجهود المبذولة لتحرير ذويهم.

هذا، وتواصل السفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع الأجهزة الأمنية النيجيرية وقيادة القوات البحرية هناك لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحرير الرهائن المُختطفين، علماً بأن السفينة المُختطفة في حيازة سلطات إنفاذ القانون البحري في الوقت الراهن بعد تخلي الخاطفين عنها، وهروبهم وبرفقتهم المُختطَفين.