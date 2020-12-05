هيئة الدواء: نهدف للتوعية والتثقيف الدوائي المجتمعي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة الدواء المصرية عن تدشين أولى منصات التواصل الاجتماعي الإلكتروني الخاصة بالهيئة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority

ومن جهته أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الهدف من إنشاء الصفحة هو نشر الوعي والتثقيف الدوائي لفئات المجتمع المختلفة، والتعريف بالطرق السليمة لتناول العقاقير الدوائية، والتعريف بالآثار العكسية المرتبطة بالتناول الخطأ للأدوية، والتوعية بمخاطر الأدوية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والأدوية التي يتم سحبها من السوق، ومجابهة الشائعات المرتبطة بإتاحة وتداول وفاعلية وأمان الدواء بمصر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على مد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع المصري من "مواطنين، صيادلة، نقابات، شركات دواء، وجميع شركاء منظومة صناعة الدواء المحلية"، ومواكبة المستجدات التقنية والرقمية، التي أصبحت ضرورة أساسية من مقتضيات التواصل الإعلامي الحديث بما يبرز مجهودات الدولة للارتقاء بصناعة الدواء ودفع عجلة التصدير والاستثمار الدوائي باعتبارها ركن أصيل من أركان الرعاية الصحية.

يذكر أن هيئة الدواء هي هيئة مستقلة تابعة لدولة رئيس مجلس الوزراء، أنشئت وفقا للقانون رقم 151 لعام 2019؛ إيمانا من الدولة بأهمية إنشاء جهة مستقلة مسؤولة عن صنع السياسات الدوائية، وتنظيم آليات تداول الدواء بمصر، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وتطوير الصناعة، وتأهيل السوق المصري لجذب المزيد من الاستثمار، وفتح المجال أمام تصدير المنتجات الدوائية المصرية للدول المجاورة.