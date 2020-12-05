المترو: لن نقلل ساعات العمل في الموجة الثانية.. ولا مصابين بين الركاب

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بشكل يومي، مشيرة إلى أنه لا نية على الإطلاق لتقليل ساعات العمل حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحة أن جميع القطارات يتم تعقيمها لتوفير الحماية والأمان للركاب على الخطوط الثلاثة للمترو.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد ما يعوق حركة سير القطارات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير القطارات، لافتا إلى أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على جميع أرصفة محطات المترو، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا.

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة تدفع يوميا بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل وبعد انتهاء الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، منوها إلى أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات مستمرة.

وشدد متحدث مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جموع الركاب بالخطوط الثلاثة للمترو بارتداء الكمامات الطبية أثناء الوجود بالمحطات واستقلال القطارات، وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، مشيرا إلى أن هناك محاضر فورية يتم تنفيذها لجميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل محطات المترو، موضحا أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الركاب منذ ظهور الجائحة.

وأشار عبدالهادي إلى أن الشركة وضعت سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات تعمل على علاج الحالات المرضية الطارئة والمفاجئة.