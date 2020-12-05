اللجنة العلمية لفيروس كورونا: لم نحدد اللقاح الأنسب لمصر حتى الآن

قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إنها حتى الآن لم تستقر على لقاح لفيروس كورونا للتعاقد مع الجهات المعنية بذلك، مشيرة إلى أن اللجنة تبحث لتوفير لقاح آمن وفعال للمواطنين.

وتابعت اللجنة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أي لقاح طرح في الوقت الحالى لم يثبت فعاليته بنسبة 100%، وتوفير لقاحات للفيروس لا يعني أننا سنصل إلى صفر إصابات.

وأوضحت اللجنة أن إصابة الشخص بعدوى فيروس كورونا من خلال دخول الفيروس للجسم لا يعني بالضرورة إصابته بالمرض، لارتباط ذلك بعوامل مختلفة كالعمر وقوة المناعة ومدى إصابة الشخص بأمراض مزمنة.

وأشارت اللجنة إلى التعامل بهدوء مع زيادات أعداد مصابي فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك زيادة حدثت بمعدل 15% عن الأشهر الماضية وذلك لعدة عوامل أهمها دخول فصل الشتاء وغلق البعض للشبابيك والسلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وكذلك التراخي فى اتباع الإجراءات الاحترازية.

الصحة: تسجل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.