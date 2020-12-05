الدول الغنية تبدأ التطعيم ضد كورونا.. و"الصحة العالمية" تبحث عن جرعات للفقراء

بدأت روسيا المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم، وتليها بريطانيا التي تستهدف في المرحلة الأولى التي تنطلق، الثلاثاء المقبل، تطعيم 800 ألف شخص بلقاح "فايزر"، الأولوية فيها للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات، وفي الوقت نفسه تأمل منظمة الصحة العالمية توفير نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للدول الأكثر فقرا عبر مشروع "كوفاكس".

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من تخلف الدول الفقيرة عن الركب في "التدافع على اللقاحات"، مشيرا إلى أن مشروع "كوفاكس" يواجه فجوة بواقع 4.3 مليار دولار، ويحتاج إلى 23.9 مليار دولار لعام 2021.

وأوضح تيدروس: "لا يمكننا ببساطة أن نقبل أن نكون في عالم يطأ فيه الأغنياء وذوو النفوذ الفقراء والمهمشين أثناء تدافعهم للحصول على اللقاحات، هذه أزمة عالمية ويجب أن تكون الحلول متاحة بتكافؤ للصالح العام العالمي".

ووصف مسؤولون في الأمم المتحدة تدافع الدول الغنية للحصول على لقاحات كورونا، بـ"كارثة إنسانية"، فيجب على الدول الغنية ألّا تسحق الدول الفقيرة في سعيها للسيطرة على الفيروس التاجي، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، "2021 ستكون حرفيا كارثة بناء على ما نراه حاليا في هذه المرحلة، المجاعة تدق على أبواب أكثر نحو 12 دولة".

وأعلنت رئيسة وزراء الجابون روز رابوندا، نجاح بلادها في هزيمة كورونا، معتبرة أنها تقود العالم في جهود مكافحة الوباء، مؤكدة أن الجابون استفاد من حربه مع الإيبولا والإيدز، في التعامل السريع مع الفيروس التاجي.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، الأمم المتحدة إلى العمل بنشاط لاتخاذ تدابير لمساعدة أفريقيا على تجاوز الصعوبات في ظل تأثير جائحة كورونا، مؤكدا على التزام بلاده بتقديم دعم قوي للشعوب الأفريقية.