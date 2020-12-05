وسيم السيسي: قدماء المصريين استخدموا الأفيون لعلاج بعض الأمراض

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن قدماء المصريين، عرفوا أنواعا من المخدرات، واستخدموهما في حياتهم اليومية للكبار وللأطفال، ومنها الحشيش، والأفيون، لكنهم لم يتعاملوا معها على أنها "كيف"، إنما كعلاج لبعض الأمراض، كما عرفوا البيرة والنبيذ، وهذه الاستخدامات وردت في أوراق البردي.

وأضاف "السيسي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "عرف المصريون القدماء العقاقير، ومن ضمنها نبتة الكنابس والأفيون والحشيش، وشجرة الصفصاف، والبذر خلة، كونها مسكنة للألم، وتحسن الحالة النفسية، أما الأفيون، وتعاملوا معها في إطار كونها أدوية من أصل نباتي، كما يتم استخدام المواد المخدرة حاليا في أمريكا".

وتابع "السيسي" أن المصريين عرفوا نبات "أبو النوم"، وهي الأفيون، والذي يستخرج منه المورفين حاليا، أي أن أبو النوم هو مخفف المورفين، ولذلك، كان يتم استخدام لبن ثمرة أبوالنوم في تنويم الأطفال، أي مهدئ للأطفال، وكانوا يقوم "بتحليس" الأطفال من هذا اللبن قبل النوم، ليستغرق في النوم، لافتا إلى أن الأدوية لم تسجل على الجداريات، وإنما موجودة بالبرديات، ونقلتها الكتب التي تتناول موضوعات الأدوية في الحضارة المصرية القديمة.

وأشار عالم المصريات إلى أنه كما عرفوا أيضا مشروبات النبيذ والبيرة، وأسموا البيرة "حنكيت"، وهي التي أخذتها هولندا، وأسمتها "هنيكت"، وهي أشهر بيرة في العالم، لكنهم نهوا عن الإكثار من شراب البيرة، سجلوا "إياك أن تكثر من الشراب، لألا يجعلك مثل المجداف المكسور"، أما النبيذ فعملوها من العنب، وفي الجدارايات تم تسجيل أخذ العنب وهرسه بالأقدام، وتخميره.

وصدر للدكتور وسيم السيسي كتاب "Medicine in Ancient Egypt" (الطب في مصر القديمة) في مكتبة الكونغرس الأمريكي، قسم الطب، وكتاب "نظرة طبية فاحصة في الحب والجنس"، كتاب "مصر التي لا تعرفونها"، كما يكتب مقالات في عدد من الصخف المصرية صحيفة "روزاليوسف" لمدة عشر سنوات وحتى عام 2009.