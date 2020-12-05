"أزهر" القليوبية يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الملتقى الفكري"

تابع الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، طابور الصباح بمعهد طوخ للبنين، وتفقد الفصول ومحاضرات طلاب الشعبة الإسلامية بالمعهد، وأثنى على حضور الطلاب وشرح المعلمين، بحضور الدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات، والشيخ جمال العامود، مدير إدارة طوخ.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنطقة الأزهرية بالقليوبية، أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية بنين.

وأسفرت المسابقة عن فوز الطلاب: سهيل سامر عمر، معهد بنها النموذجي بنين، وعبدالله سليم جمعة سلامة، معهد الأحراز، وعبدالرحمن محمد الليثي سالم، معهد الرملة، ومحمود السيد محمود السيد، معهد الأحراز، ومحمود وليد حسن علي، معهد طحوريا.

كما أسفرت التصفيات عن فوز طلاب المرحلة الثانوية بنين، وهم: محمود عباس سرحان، معهد شبين القناطر، و خالد عصام محمد عبدالفتاح، معهد بنها النموذجي بنين، وأحمد عصام أحمد حفني، معهد طحانوب، و يوسف طارق عبدالوهاب، معهد طحانوب، وأحمد محمود عبدالجواد أمين، معهد كفر شكر.

أشرف على التصفيات الشيخ عبدالمجيد دومة، الوكيل الشرعي، وطارق السباعي، مدير إدارة رعاية الطلاب، وتنفيذ أيمن جودة، الموجه الأول، وصابرين خالد، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية.

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ عبد المجيد دومة، الوكيل الشرعي لمنطقة القليوبية الأزهرية، موافقة الإدارة العامة للبحوث الفنية بالأزهر الشريف والسلطة المختصة، على فتح قسم ثانوي بمعهد فتيات أحمد يوسف الإعدادي الثانوي بالقناطر الخيرية، وفتح فصل ثانوي بمعهد البيومي الإعدادي بنين بالقناطر الخيرية.

وصرح رزق السيد، مدير التخطيط والمتابعة بالمنطقة، بأن المنطقة تسعى جاهدة في توفير سبل الراحة للطلاب، مشيرًا إلى أنه بعد فتح مرحلة إعدادية للفتيات سيخفف عنهم السفر للقرى المجاورة التي بها مرحلة إعدادية.

كما أعلنت الإدارة العامة للبحوث الفنية، عن موافقة السلطة المختصة عن فتح قسم ثانوي علمي بمعهد ترسا الابتدائي الإعدادي الثانوي فتيات، وفتح فصل فتيات إعدادي بمعهد جزيرة النجدي بمركز قليوب، في إطار انتشار كل الشعب بنطاق قرى ومدن المحافظة للتخفيف على الطلاب والمنتمين الجدد لهذه المعاهد.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وافق في وقت سابق على فتح فصول علمي بمعهد فتيات ترسا بطوخ، بجانب الفصول الأدبي حفاظا على الفتيات بالقرية والقرى المجاورة، حيث إن المعهد يخدم خمس قرى، أي ما يقرب 200 ألف نسمة.

وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم، المشرفة على بناء المعهد، أن الإمام الأكبر أرسل لجنة برئاسة الدكتور حمدي طعيمة، وكيل وزارة بالتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، وتضم الدكتور إسماعيل الشربيني مستشار بقطاع المعاهد الازهرية، والدكتور محمد المهدي، بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أيمن طنطاوي، باحث بإدارة البحوث الفنية بالمشيخة، والشيخ جمال عمود، مدير إدارة التعليم الأزهر بطوخ، والشيخ عادل محمود، مدير التعليم الثانوي بمنطقة القليوبية، ورزق السيد، مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس حسن فرج، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة والمهندس أمير عبدالحميد.