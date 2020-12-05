من خلال "فرصة".. الحكومة تنظم دورات تدريبية للعمالة غير المنتظمة

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، اليوم، أنه يجري تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة"، وعدد من الشركات والجهات الأخرى.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، إن التدريب يهدف لصقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم، كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية "استطلاع الرأي" لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة.

وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة، ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتا، والذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

كما تضمنت النتائج أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و 68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

وكانت اللجنة أعلنت بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، أن عدد العمالة الذين حدثوا بياناتهم لتلقي المرحلة الثانية للمنحة بلغوا نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى.

وأضافت: "وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل".