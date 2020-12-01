خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

توقف العمالة غير المنتظمة عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كان أبرز الأزمات التي واجهت الدولة في بداية انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا، والتي عملت على حلها على الفور من خلال حصولها على منحة تقدر بـ500 جنيه لمدة 3 أشهر، ثم جرى تجديد المدة ليستمر الصرف حتى نهاية 2020.

لم تكن المنحة هي الخدمة التي وفرتها الدولة لهذه الفئة، بل عملت على التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة، ​ومد الحماية التأمينية لهم.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها، الأوراق المطلوبة للاستفادة من الخدمة، وفقا للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

خطوات الخدمة

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقا به المستندات التالية:

الأوراق المطلوبة

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

عدد العمالة غير المنتظمة المشتركين في النظام التأميني

وذكرت الهيئة القومية للتأمينات، أنّ عدد العمالة غير المنتظمة المشتركين في النظام التأميني يبلغ نحو 300 ألف شخص.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات في تصريحات صحفية، أنّ أهم ما يميز التأمين على العمالة غير المنتظمة أنّه يورث، مشيرا إلى أنّ العامل يدفع حصة اشتراكه فقط، وتسدد الدولة حصة صاحب العمل.

وعن أنظمة الصرف، أشارت الهيئة الى إطلاق 3 أنظمة جديدة يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، وهي كارت ميزة، والحساب البنكي، والمحفظة الإلكترونية، ويتم الاتجاه للنظام الرقمي، وتخفيفا للعبء على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لسهولة الحصول على المنحة بعيدا عن زحام التأمينات والبريد.