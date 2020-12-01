تعرف على فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة الـ500 جنيه

اقترب العد التنازلي للإعلان الرسمي عن صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا كوفيد 19، لمساعدتها في مواجهة أعباء الحياة.

من المقرر الإعلان عن بدء صرف المنحة خلال ساعات

ومن المقرر الإعلان عن بدء صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة، خلال ساعات، وفي هذا الإطار تحرص "الوطن" على استعراض فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة للمنحة، وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي على النحو التالي:

1- عمال التراحيل والعمالة باليومية، بشرط خضوعها لأحد أنظمة التأمين.

2- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

3- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

4- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

5- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

6- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

7- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

8- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

10- محفظي القرآن الكريم وقرائه.

11- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

وكانت الحكومة قد قامت بصرف ثلاث دفعات من المنحة، باجمالي 1500 جنيه، منذ شهر مايو الماضي، وذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.