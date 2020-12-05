تجمع العشرات بمصنع "سماد طلخا" احتجاجا على بيعه

أعلن عمال شركة طلخا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا"، اليوم السبت، عن رفضهم أي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، حيث تجمعوا امام المصنع مطالبين المسؤولين بحماية المصنع الذي يمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وتجمع العمال أمام إدارة المصنع، معلنين أن وجود المصنع حياة أو موت بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء منه منذ شهر أبريل الماضي هو أمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، وتسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل على شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.

وطالب العمال المسؤولين بإنقاذهم وإنقاذ مصنعهم الذي يدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليه الرئيس السادات بأنه "المارد"، ورددوا هتافات، "التطوير التطوير إحنا شبعنا من التفكير"، و"اللي هايسكت واللي يخاف مش هايلاقي العيش الحاف"، و"مش هانبيع مش هانبيع، مستقبلنا مش هايضيع، ومش هانسيب أولادنا تضيع".

وقال أحد العمال، إنهم جمعوا توقيعات من معظم أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، الذين يطالبون باستمرار عمل المصنع، الذي يعمل به نحو 2700 عامل مباشر، وأكثر من 10 آلاف عمالة غير مباشرة، من سائقين ومبيعات وغيرهم، مؤكدا أن المصنع لا يحقق خسائر، حيث يدعم الفلاح بأكثر من ألف جنيه في كل طن أسمدة، "نبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق للفلاح ليستمر الإنتاج الزراعي والمحافظة على ثبات أسعار المحاصيل".

وتساءل العالم، لصالح من خراب الشركة وتسريح العمال؟ وكيف سنربي أبنائنا وهم ما زالوا صغارا؟ مؤكدا أن متوسط أعمار العاملين في الشركة يتراوح بين 35 و45 عاما، مشيرا إلى طمع البعض في مساحة الأرض الموجود عليها المصانع، وكان يجب التفكير في تطويره لا تدميره.

وأوضح أحد العمال، أنه منذ شهرين والمصنع شبه متوقف، ونأتي للمصنع ونعود دون عمل حقيقي، وحصلنا على وعود بالتطوير ولكن دون جدوى، مشيرا إلى وجود جهات تسعى لتخريب وتخسير المصنع حتى تحوله إلى مشروعات سكنية.

وكان المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، سبق وأن أعلن في شهر أغسطس 2020 عن موافقة وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للكيماويات على إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا، بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليار جنيه من البنوك، ويتم سدادها من الأرباح، وأنه سيتم طرح مناقصة فور الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، ولن يتم تشريد أي عامل، إلا أن الفترة الأخيرة ظهر من يتحدث عن بيع المصنع.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال، خلال زيارته للمصنع عام 2018، أكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في النهوض بالشركة، والكيماويات صناعة سهلة وبضاعة تبيع نفسها، وأي شيء ينتج منها نصدره خارج مصر، فكل طن يمكن بيعه هو مكسب، وستتحول الشركة بعد التطوير من إنتاج 200 طن يوميا إلى ألف طن يوميا.