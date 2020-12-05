محافظ شمال سيناء يشهد على عقد قران فتاة من أصحاب البصيرة 

في لفتة إنسانية، شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على عقد قران فتاة من "أصحاب البصيرة"، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالعريش.

جاء ذلك، بحضور الشيخ عبد السلام جابر، إمام وخطيب مسجد السلام بالعريش، والشيخ مازن سالم، المأذون الشرعي، وإبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، والدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ بجامعة العريش، وفاطمة نصار، رئيس مجلس إدارة نادي السعادة، وأعضاء فريق أصحاب البصيرة بجمعية الأمل الجديدة لرعاية المكفوفين، وعدد من رموز الجمعيات الأهلية بشمال سيناء وأسرة العروسين.

ووقع المحافظ، شاهدًا، على عقد زواج العروس سيدة مزار عبد الله، من أصحاب البصيرة، والعريس أيمن رمضان سيد، مؤكدًا أنه ثاني عقد زواج يقوم بالتوقيع عليه بعد عقد زواج نجلته.

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم في رسم البسمة على وجه العروسين من الشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة بعد زفافهما يوم الجمعة القادمة في قاعة الأفراح بمشروع تشغيل الشباب "هابي فاميلي" بالعريش.

بدوره وجه الدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش، الشكر للمحافظ علي هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا على تبرع أصحاب الخير بجميع الأجهزة الكهربائية والمساهمة في تأثيث منزل الزوجية، بجانب تحمل تكاليف الزفاف بالكامل وتجهيزات العروس.

وأعربت أسرة العروسين عن خالص شكرهما وتقديرهما للمحافظ على موافقته على التوقيع على عقد الزواج، معربين عن سعادتهم بعقد القران ومتمنين حياة موفقة للعروسين.