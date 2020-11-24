محافظ شمال سيناء يؤكد على الدور التنموي لجامعة العريش

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن جامعة العريش تلعب دورًا كبيرًا في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساسي في عمليات التنمية، والمحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أي جهد في توفير احتياجات الجامعة .

وطالب المحافظ، خلال حضوره مجلس جامعة العريش برئاسة الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، اليوم، كليات جامعة العريش وخاصة كلية العلوم الزراعية بإنشاء مركز علمي بوسط سيناء والاستفادة من 275 ألف فدانا صالحة للزراعة، إلى جانب قيام باقى كليات الجامعة بدورها فى خدمة وتنمية المجتمع.

وأضاف المحافظ أن أهم محاور التنمية بشمال سيناء هي التنمية الزراعية والمجتمعية لأنها إحدى الركائز الأساسية للتنمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معلنًا عن تطوير 3 طرق وشوارع رئيسية فى مدينة العريش، وإنشاء وحدات إسكان اجتماعى للمواطنين فى حيىّ السبيل والعبور إلى جانب إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بالعريش بتكلفة 886 مليون جنيها وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه توفر 25 ألف مترا مكعبا من المياه فى اليوم.

ولفت إلى إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا والشرق الأوسط غرب العريش بطاقة ١٠٠ ألف مترا مكعبا فى اليوم فى المرحلة الأولى تزداد إلى 300 ألف مترا مكعبا فى اليوم فى المرحلتين الثانية والثالثة، وأكد المحافظ السعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى والبدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء كما يتم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة الى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى انشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .كما تم انشاء التجمعات التنموية باجمالى 18 تجمعا تنمويا .. منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء ، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.

وأكد الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش على ضرورة استعادة الشراكة بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر للمحافظ على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها .وأشار إلى سلامة الجامعة وانتظام العملية التعليمية بها، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واتباع كافة الاجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين.

وأعلن أن الوضع آمن بالجامعة بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكافة رواد الجامعة، حيث يتواجد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها ، وأن هناك متابعة مستمرة لكافة كليات ومنشآت الجامعة لانتظام عملية الدراسة وفقا لنظام التعليم الهجين المتبع بسبب ظروف كورونا، مع متابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات على الجميع من ارتداء الكمامات ومراعة التباعد الاجتماعى ، وأن رجال الأمن والعاملين المختصين يقومون بمراعاة ذلك بكل دقة ويتم تطبيقه على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعامين وجميع الرواد ، وأن هناك تعليمات مشددة وتوصيات بتطبيق ذلك على الكافة وجميع منسوبى الجامعة.