صور.. موقع زلزال تركيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، عن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا، وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.

وأوضح القاضي، أن بيناتها كانت كالتالي:

وقت الحدوث: الساعة 2:44 مساءأ بالتوقيت المحلي، بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 36.04 شمالا، وخط الطول: 31.79 شرقا، والعمق 90 كم.

وأوضح القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين في القاهرة والإسكندرية والدلتا.