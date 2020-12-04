إلهام شاهين: نمت في الشارع عندما حدث زلزال أثناء وجودي في اليونان

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها شاهدت زلزالا حدث في اليونان، وكان معها شقيقها الفنان أمير شاهين، واضطرت إلى النوم في الشارع.

وأضافت "شاهين"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنها تعامل شقيقها أمير مثل ابنها الصغير، منذ طفولته، وحتى عندما كان طفلا كان يناديها بـ"ماما ميمي"، وعندما كبر، أصبح يناديها بـ"إيلي"، ولكنه حتى الآن لا يجرؤ على مناداتها باسمها "إلهام".

وتابعت، أنها لا تتحمل البعد عنه منذ طفولته، وكانت تصطحبه معها في التصوير، والأستوديو، وسفرياتها في الخارج للتصوير، لافتة إلى أنه في أحد المرات كانت في اليونان، وهو معها، وحدث زلزال كبير، واضطرا للنوم في الشارع، موضحة أنه في هذا الوقت كان عمره حوالي 4 سنوات.

أما أمير شاهين، فقال في نفس اللقاء: "كنت بقولها في صغري (ماما ميمي)، وعمري في حياتي ما قولتلها يا إلهام.. بقولها يا إيلي.. والحقيقي هي أمي التانية، وعندي إحساس إنها أمي فعلا".

وأشار إلى أنه بكى بالفعل وهو يحتضن شقيقته في حفل الزفاف، "كنا بنعيط بجد"، لافتا إلى أنه كان ضد فكرة الزواج من الأساس، ولكن "منة" غيرت رأيه، وهي أيضا نفس الحالة كانت خائفة من الزواج ولكنها اطمأنت معه.

هذا، واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.