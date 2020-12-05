عبدالمحسن سلامة: جولات الرئيس السيسي رسالة للجدية في العمل

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحاور والطرق رسالة قوية للجدية في العمل.

وأوضح، أن الرئيس يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وهذا يبعث الأمل في نفوس الناس التي تعمل، "عندنا دلوقتي في مصر ناس قاعدة بتشتغل طوال الـ 24 ساعة زي فكرة المشروعات القومية التي تتم حاليًا، فهي لا تهدأ ولا يوجد إجازات فيها".

وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الرئيس يبعث رسالة لكل العاملين بأننا نعمل معكم على مدار الساعة، "وفي الظرف الاستثنائي الخاص بانتشار فيروس كورونا أحيانًا الناس ينتابها حالة من الهلع تؤدي إلى التقاعس عن العمل الريس بيقولهم لا اشتغلوا بس خلوا بالكم، وبيشدد في كل جولاته التفقدية على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها".

ولفت "سلامة" إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة وفترة تحدي، مشيدا بأقامة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيًا على فكرة معدلات الفقر، موضحًا أن مصر بدأت معدلات الفقر تنخفض فيها صحيح ليس بشكل كبير وأننا ما زال لدينا 29% تحت خط الفقر لكن بدأنا نقل بعد أن كنا 32% وهذا شيء إيجابي في حد ذاته.

وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى أن المشروعات التي يقوم بها الرئيس توفر فرص عمل لملايين من الأيدي العاملة وخاصة المشروعات في مجال الطرق، الكباري، المعمار الذي يجلب وراءه العديد من الصناعات مثل مصانع الحديد، الأسمنت، والطوب، وأرقام ضخمة من الأيدي العاملة التي تعمل في هذا المجال وبالتالي تقلل من نسبة البطالة في المجتمع والتي بدأت تؤتي ثمارها.