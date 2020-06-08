عبدالمحسن سلامة: إنجازات السيسي حقائق ملموسة على الأرض

قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه قبل مرور 6 سنوات عانت مصر من عزلة سياسية بين الدول، وأبرزها تجميد عضويتها بالاتحاد الإفريقي، حيث كان المشهد السياسي قبل توليه للحكم معقدا.

وأضاف "سلامة" خلال مداخله له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن مصر قد عادت مرة أخرى أقوى مما كانت عليه بالسابق بفضل إنجازات الرئيس السيسي التي تعد حقائق ملموسة على الأرض، موضحا أن مصر قد اكتسبت مساحات سياسية كبرى بين الدول، مثل ترئسها للاتحاد الإفريقي بخلاف مبادرة الرئيس السيسي الأخير المتمثله في حل أزمة ليبيا سياسيا بـ"إعلان القاهرة"، والذي لاقى ردود فعل عالمية مؤيدة له.

وأكد أن مسار مصر بالملف الليبي ليس مفاجئا لكنه تطور طبيعي لمعالجة مصر بالملفات السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن مصر تتبع سياسة الدولة الوطنية والتي تمثلت بوجهات نظر تبنتها كافة الدول، ويعد أساسها هو الحفاظ على مقدرات الدولة، حتى باتت مصر واستراتيچيتها الدولية محل احترام عالمي.