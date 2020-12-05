الجيش المالي يدمر 6 أهداف إرهابية على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو

أعلنت القوات المسلحة المالية تدمير 6 أهداف إرهابية في بولكيسي الواقعة على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو.

وذكرت القوات المسلحة المالية، في بيان اليوم، أنها صدت أمس الجمعة، هجوما نُفذ من قبل إرهابيين، مشيرة إلى أن القوات ألحقت خسائر مادية وبشرية بالإرهابيين، وذلك بدعم جوي من قوات برخان الفرنسية.

وأكدت القوات المسلحة المالية، أن التقييم لا يزال متواصلا وأن القوات المسلحة ستقدم مزيدا من التفاصيل في الساعات القادمة.

ويعاني وسط وشمال مالي انفلاتا أمنيا بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة.