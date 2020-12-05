لجنة لتقييم قصب السكر لإكثار الأصناف عالية الانتاجية والمقاومة للأمراض

قال الدكتور أيمن حسني مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، انه تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب اصناف و سلالات قصب السكر نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد و ذلك بمحطات بحوث شندويل و المطاعنه و كوم امبو، حيث تضم باحثين من اقسام: التربية والوراثه و الامراض و الافات والمعاملات.

واشار مدير المعهد الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بتنفيذ برامج للنهوض بانتاجية محصول قصب السكر، لافتا الى ان اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الانتاج الطبيعية في صعيد مصر وفي محافظات الانتاج الرئيسيه وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءه في الانتاجية او غير المقاومة للأمراض والحشرات فضلا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

واضاف ان اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم امبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الانتاح او المصابة بأمراض خطيره مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها والتي تحمل بعض الصفات الجيده لإدخالها مره اخري في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات الي سلالات جديدة متفوقه في باقي الصفات الانتاجية والتكنولوجية.

وأشار الى ان اللجنة اوصت بتسجيل الصنف جيزه 5 حيث أظهر تفوقا في كل من الصفات الانتاجية والتكنولوجية في كافة مراحل الإنتخاب وكذلك في محصول الخلفات.