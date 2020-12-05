انتهاء 95% من تطوير محلج قطن الزقازيق ليصبح آليا وصديقا للبيئة

تفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، ليكون بديلاً للمحلج القديم بالزقازيق.

ويقوم المحلج القديم على ماكينات تعمل بتكنولوجيا قديمة، تعطي نسبة فقد وهدر من الخام، فضلا عن أن عمليات التداول تتم يدويا، ما ينتج عنه قطن ملوث وبيئة عمل غير ملائمة.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي حول أعمال التطوير التي تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وتمت الإشارة إلى نسبة إنجاز الإنشاءات التي وصلت إلى 95% التي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر/ساعة.

ومن المقرر وصول الماكينات من الهند في يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2021، حيث تتم عمليات الحليج في المحلج المطور آليا دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية، وخالٍ تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو غبار ناتج عن التداول اليدوي الذي يتم في المحالج القديمة.

كما يضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "رقم كودي" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

جدير بالذكر أن محلج الزقازيق، يعد واحدا من بين ثلاثة محالج يجرى الانتهاء من تطويرها حاليا، لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ليتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج إنتاج القطن في مصر.