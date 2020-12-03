مديرية بيطري الشرقية: فحص 3724 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر 2020 بإجراء الفحص لـ1987 رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص 1737 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف علي أنه في إطار حالة الرصد الوبائي النشط للأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية واللستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وشنت مديرية الطب البيطري وحدة الإبيديميولجي، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة وسلامة المواطنين، وتكثيف حملات التقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت.