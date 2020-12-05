القباج: إطلاق مشروع كبير لمنظومة الأطراف الصناعية تحت رعاية السيسي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ان الوزارة بصدد الإعلان عن مشروع كبير سيجري إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا في تحقيق أهداف وطموحات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق حقوق ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية، يمتلكون من الإمكانات والقدرات ما يدفعهم لتحقيق أحلامهم وأهدافهم.

جاء ذلك خلال احتفالية "حلمك بيتحقق" التي أقامتها مبادرة "عالم موازي" في كلية التربية جامعة عين شمس، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وزيري التضامن والشباب والرياضة.

تخلل الاحتفالية الإعلان عن إنتاج مسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على ذوى القدرات والهمم يحمل اسم "القضية 404"، وإنتاج برنامجين إعلاميين؛ لتناول كافة التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي القدرات والهمم، وعرض آليات دمجهم، وفعاليتهم بالمجتمع، وتتبنى مبادرة "عالم موازي" تلك الأعمال الفنية والإعلامية لضمان الفرص المتكافئة للنجوم والمتميزين من ذوي القدرات الخاصة في مجالي الفن والإعلام.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أحداثًا مشتركة تجمع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، يجري تقديمها للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن مصر لديها كافة المقومات لتحقيق أحلام ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت نيفين القباج، أن من يتنمر بطفل يجب أن يعاقب على ما فعله، كما يجب أن نحول العالم الموازي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة لعالم واحد، مؤكدة أن الإعاقة ليست مرضا، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة يستطيعون من خلالها الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة.