"بوخة" حاول الهرب.. تفاصيل جديدة في القبض على صاحب "فيديو سماح"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على بطل فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ حيث تبين أن المتهم حاول الهرب من قريته وتم ضبطه أثناء اختبائه بإحدى الشقق.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، بطل الواقعة، وشهاب الذي مثّل دور "أبو سماح"، وصاحب السيارة التي ظهرت في الفيديو، ويجري الآن استجوابهم حولة الواقعة وملابساتها، وتحرير محضر رسمي بذلك.

وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن توجه شاب مستقلاً إحدى السيارات وبرفقته بعض أصدقائه أمام منزل إحدى الفتيات، مدعيا أنها خطيبته السابقة، مردداً عبارات باستخدام مكبر صوت، تحمل رسائل سباب للفتاة، ويظهر أحد الأشخاص بالرد عليه باعتباره والد الفتاة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو "مقيم بكفر الشيخ " وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان هروبه من محل إقامته عقب تصوير الفيديو، وأمكن ضبطه وبمواجهته قرر أن ما ظهر فى مقطع الفيديو جاء على سبيل "الدعابة" وعدم وجود شخصية باسم الفتاة التي تناولها الفيديو وأنها شخصية خيالية، وقيامه بتصوير الفيديو لرغبته فى التمثيل والشهرة.

وباستدعاء الشخص الذي ظهر بالفيديو على أنه والد الفتاة (مقيم بذات العنوان)، أقر بما جاء بأقوال الأول، وأن ما حدث ما هو إلا مشهد تمثيلي بالاتفاق معه.

وقال المتهم إن الفيديو كوميدي، ولم يكن يعلم أن الأمر ستنقلب عليه، و"كان نفسي أمثل، الفيديو والموضوع بالكامل على سبيل الهزار، ولا يوجد أحد طبيعي يعمل كدة"، متابعا أن الفيديو به رسالة ولكن لم يصبر عليه أحد لمعرفة ذلك.

وأوضح أن من أدى دور "أبو سماح" يعمل حلاقا ولا يملك بنت تدعى سماح، وأظهر بعد ذلك عددا من الشخصيات الموجودة بالفيديو، ليوضح أن الفيديو على سبيل الهزار.