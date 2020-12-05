عمرو أديب يسخر من واقعة فيديو "سماح": "السوشيا ميديا عملت للناس هنتريش"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، الشاب مصطفى محمود "بوخا"، صاحب فيديو "سماح" فتاة كفرالشيخ، قائلًا: "السوشيال ميديا عملت للناس هنتريش، والناس فاكرة إنهم لما بيعملوا حاجة بتبقى في السر".

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أنه لا يجب الترويج لهذا النموذج الذي يضع الحصول على الإعجابات والتفاعل في مقدمة الأولويات بعيدًا عن القيم والأخلاق: "بقى فيه جنان الإعجابات (لايكات)، أهم حاجة الناس تتفرج عليها ومش مهم النتيجة إيه، ولا يجب الترويج لهذا النموذج".

وتابع: "أنا مش مع إن كل واحد يعمل حاجة ندخله السجن، لكن لازم الناس تفهم إن فيه حاجات غلط ومينفعش تتعمل، فيه حاجات عيب وحرام وغلط.. ليه مفيش الكلام ده؟ ليه الموضوع ده بِطِل".

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تفحص فيديو "سماح" المتداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الشاب الذي شهر بفتاة تدعى "سماح"، ثم تراجع في فيديو آخر عن حديثه زاعمًا أنه كان يمزح.

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن تواصل أعمال فحص الفيديو لتحديد مكانه وإلقاء القبض على الشاب المدعو مصطفى، لاستجوابه ومعرفة حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.