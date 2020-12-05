7 خطوات للتعرف على إدراج اسمك في كشوف المقبولين لصرف منحة الـ500 جنيه

يبدأ صرف المرحلة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها ، 500 جنيه، حسبما أكدت اللجنة العليا لمساندة ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد19 صباح غد الأحد.

وهناك العديد من الطرق الذي يستطيع فيها العامل غير المنتظم التعرف من خلالها على إدراج اسمه في كشوف المقبولين لصرف المنحة، و"الوطن" تكشف أبرزها في النقاط التالية :

1- يستطيع العامل ان يدخل على اللينك التالي للموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ( http://www.manpower.gov.eg/index.html ) .

2-الدخول على أيقونة "منحة العمالة غير المنتظمة" .

3- إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المنحة .

4- اذا لم تستطع فتح الأيقونة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة ، حاول أكثر من مرة، بسبب الضغط الشديد عليها خاصة في الساعة الأخيرة قبل بدء صرف المنحة.

5- الاستعلام من خلال الهاتف الأرضي لوزارة القوى العاملة، وطلب التحويل إلى الادارة المركزية للعمالةغير المنتظمة والاستفسار من الموظف المسئول.

6- إرسال رسالة على تطبيق الواتس آب على الرقم التالي 01212201303 متضمنة اسم المستعلم بالكامل، والرقم القومي لبطاقته الشخصية، وانتظاروصول الرد .

7- من المقرر أن ترسل وزارة الاتصال رسالة "sms" للمستحق قبل الصرف ب24 ساعة، ويعني أن الوزارة بدأت بالفعل في إرسال رسائل قصيرة على هواتف المستحقين، محدد فيها موعد ويوم وأماكن الصرف .

ومن المقرر أن يتم توزيع 2 مليون و260 ألف مستحق للمنحة على 10 أيام محددة للصرف، منعا لحدوث التزاحم على فروع مكاتب البريد، في القاهرة والمحافظات، وفروع بنك التنمية الزراعي، بالإضافة الى 14 ألف ماكينة صرف آلي "ATM".

جدير بالذكر أن لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، قد أعلنت عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي حدثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ "وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى"، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.