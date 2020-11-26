"العليا لإدارة كورونا": صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام

كشفت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أن الجهات المخصصة لصرف الدفعة الرابعة لـمنحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، بدأت استعداداتها الجادة لتسهيل عمليات الصرف، التي من المقرر أن تكون خلال أيام قليلة.

توزيع المستحقين على شرائح

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ« الوطن »، إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف مكتب بريد ستقوم بصرف الدفعة الرابعة من المنحة بنظام الشرائح، من خلال تقسيم وتوزيع المستحقين على شرائح بأيام محددة منعا للزحام على مكاتب البريد، وفروع بنك الائتمان والتنمية الزراعي في المحافظات.

وأضافت المصادر أن مكاتب البريد سوف تتسلم خلال الساعات المقبلة كشوفا بأسماء المستحقين الذين سيتم لهم الصرف، بحسب أقرب مكتب بريد لكل مستحق، التي تم تحديدهها من خلال البيانات التي سجلها العامل غير المنتظم أثناء فتح تسجيل وتحديث البيانات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن العمالة غير المنتظمة التي ستقوم بالصرف لأول مرة؛ سيكون الصرف لها يدويا من مكاتب هيئة البريد، التي تم تحديدها من خلال البيانات والعناوين التي سجلها العامل من خلال بطاقة الرقم القومي، أثناء فتح التسجيل وتحديث البيانات في أكتوبر الماضي، مضيفة أن العامل سيتوجه لمكتب البريد أو فرع بنك التنمية الزراعي، الذي سيتم تحديده له في رسالة الـ"sms" التي ستقوم الجهات المختصة بإرسالها إليه عبر هاتفه المحمول.

ولفتت المصادر إلى أن العمالة التي سبق لها الصرف في الدفعات الثلاث السابقة، ولديها كارت ATM ستقوم بالصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بالقاهرة والمحافظات، وأيضا بعد وصول الرسالة القصيرة، التي تحتوي على اليوم المحدد صرف المنحة فيه، موضحة أنه سيتم تفعيل وتنشيط كروت الـATM، التي حصل عليها العاملون أثناء صرف المنح السابقة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزارة المالية والجهات المختصة، خلال الاجتماع الأسبوعي أمس الأربعاء، بسرعة الانتهاء من صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.