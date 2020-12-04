شركة فايزر الأمريكية: لسنا متأكدين أن اللقاح يمنع انتقال فيروس كورونا

قال ألبرت بورلا، رئيس شركة "فايزر الأمريكية، إن الشركة ليست متأكدة مما إذا كان لقاحها يمنع انتقال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "فايزر" أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90% في الوقاية من فيروس كورونا، وتقدمت بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس الشركة: "لسنا متأكدين مما إذا كان شخص ما يمكنه نقل الفيروس بعد أخذ اللقاح.. لذلك نعمل على إجراء المزيد من الأبحاث".

وطورت "فايزر" الأمريكية لقاحا بالشراكة مع "بيوأنتك" الألمانية، وتمت الموافقة على الدواء للاستخدام في بريطانيا، ومن المتوقع أن يحصل قريبا على الموافقة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، مساء أمس، إن أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصلت إلى بريطانيا.

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، موافقتها على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" ضد "كوفيد 19"، وطرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.

وأكدت شركة "بايونتك" المنتجة للقاح كورونا، بالتعاون مع شركة "فايزر"، بدء عملية تسليم اللقاح، قائلة: "نتوقع بدء توزيع لقاحنا في بريطانيا خلال يومين، وستشحن اللقاحات جوا وبرا إلى بريطانيا".

وكانت "فايزر" و"بيونتك" أعلنتا في وقت سابق، أنّ التجارب السريرية كشفت عن نجاح كبير للقاحهما، ما أعطى أملا في إمكانية تعافي العالم من الأزمة الصحية والاقتصادية التي يمر بها منذ نحو عام، إلا أنّ أهم المآخذ على هذا اللقاح، أنّه يحتاج إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض، تصل إلى 80 درجة تحت الصفر، للحفاظ عليه سليما.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّها تريد معلومات من بريطانيا، لمنح تصريح استخدام طارئ للقاح "فايزر".

وحذر مشرع بارز في الاتحاد الأوروبي من موافقة بريطانيا "العاجلة والسريعة" على استخدام اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، معتبرا أن ذلك "أمرا يمكن أن يسبب مشاكل".

وقال بيتر ليسي، وهو مشرّع من الاتحاد الأوروبي وعضو في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أعتبر هذا القرار إشكاليًا، وأوصي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تكرار العملية بالطريقة نفسها. إن بضعة أسابيع من الفحص الشامل (الإضافي) من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أفضل من تصريح تسويق طارئ عاجل للقاح"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 60000 وفاة بكورونا منذ بدء الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.