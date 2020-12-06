"جثة في مصرف" تكشف 3 جرائم في الدقهلية والشرقية.. عدالة السماء

"جثة ملقاة في مصرف".. خيط أول فى مشوار قطعه الأمن العام بوزارة الداخلية بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، للكشف عن أخطر تشكيل عصابي ارتكب أفراده جرائم قتل سابقة، ولم تتوصل التحقيقات فى حينها لمرتكبيها، حتى تم كشف الغموض.

"عاطف وناصر وحماصة" 3 عاطلين من نبت الشيطان.. اجتمعوا سويا فى تعاطي المخدرات وارتكاب الأفعال المخلة بالآداب، خصالهم الخبيثة سهّلت عليهم الاتفاق على ارتكاب جرائم قتل متعددة، لغرض واحد وهو السرقة.. سرقة الأموال أو المنقولات بقصد شراء المخدرات.

منذ 3 أيام، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل ديوان مركز شرطة أجا بالدقهلية.. توجه عامل إلى المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وأبلغه باختفاء نجله سائق التوك توك، وتغيبه عن المنزل بعد انتهاء عمله.

بدأ فريق البحث فى فحص خط سير المجني عليه، حتى تلقوا بلاغا بالعثور على جثة طفل 17 سنة فى مصرف مائي.. انتقلوا إلى هناك ومعهم والد المجني عليه، والذي تعرف على جثة نجله.. تأكدت الشكوك حول وجود شبهة جنائية فى الحادث، وتوصلت التحريات إلى 3 متهمين.. إثنان منهم من الدقهلية وثالث من الجيزة.

بدأ فريق البحث فى تحديد أماكن تواجد المتهمين وترددهم، حتى تمكنت المباحث من ضبط المتهمين الثلاثة، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وبشكل تفصيلي.

قال المتهمون إنهم استوقفوا المجني عليه، وطلبوا توصليهم لأحد الأماكن النائية، وأثناء مرورهم بجوار مصرف، خنقوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقوه فى المصرف، وباعوا "التوك توك" بثمن بخس لأحد عملائهم فى القاهرة.

فى ديوان قسم الشرطة، وقف كل منهم يحاول إلقاء الإتهام على الآخر لينأى بنفسه عن أي إتهام.. حتى دبّت بينهم الخلافات، ففجروا مفاجأة أمام ضباط المباحث.

المفاجأة هي اعتراف المتهمين جميعا بارتكاب واقعتي قتل سائقي توك توك فى الدقهلية والشرقية، بنفس الاسلوب ولذات الغرض وهو سرقة التوك توك.

المجني عليه فى الحادث الأول كان طفلا عمره 17سنة، يقود "توك توك" طلبوا منه توصيلهم إلى مكان ما فى مدينة أجا، وقتلوه واستولوا على الدراجة الخاصة به.. أما المجني عليه الثاني كان طفلا عمره 15 سنة، وقتلوه بنفس الأسلوب.

خرجت مأموريات من قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية إلى أماكن دفن الجثتين، حيث تم استخراجهما، كما اعترف المتهمون ببيع الدراجات النارية المسروقة إلى عاطلين بالقاهرة والجيزة.

وتحرر محضر باعترافات المتهمين والوقائع التى ارتكبوها، وأُحيلوا للنيابة العامة، التى أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.