خلال أسبوع.. مقتل 5 مسلحين وضبط 36 ألف سائق غير ملتزم بالكمامة

5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة لقيت مصرعها في مواجهات أمنية مع الشرطة خلال الأسبوع الماضى خلال حملات موسعة لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت أيضا عن ضبط 43 عنصرا، لتتمكن الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت جهود الداخلية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1070 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف ورشاشات وبنادق، وتنفيذ 480750 حكما قضائيا، بينها 2032 حكم جناية.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 77729 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57401053 جنيه.

كما أسفرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 2030 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها 4 قضايا فى مجالات "استيلاء على المال العام – احتيال مصرفى - كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 5765775519 جنيه مصري.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات موسعة نجحت خلالها في ضبط 1209 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1316 متهما، بحوزتهم 375 كيلو حشيش و140 كيلو بانجو، و28 كيلو هيروين و3334329 قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7060 قضية تموينية، و854 قضية مقاهى مخالفة وغلق 3131 محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 36564 سائق نقل جماعي وتمت إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدر أمنى إن حملات الوزارة مستمرة على مدار 24 ساعة وفى جميع انحاء الجمهورية لفرض القانون وضبط كافة المخالفات وتطهير جميع البؤر الإجرامية والحد من تجارة المخدرات وفقا لاستراتيجية الوزارة التى أقرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.