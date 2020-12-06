بعد الإحالة.. نص أقوال طفل المرور: أمين الشرطة كان عارف بتصوير الفيديو

حصلت "الوطن" على تفاصيل التحقيقات مع المتهم المعروف بـ"طفل المرور" المحال إلى محكمتي الجنايات والجنح في وقت واحد، وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إحالة المتهم و3 من أصدقائه إلى محكمة الجنح بـ 4 تهم وهي التنمر ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي والتعدي على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي، كما أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات.

وقال نجل القاضي: "كنا بنهزر مع أمين الشرطة، وهو عارف أننا بنصوره فيديو عشان ننشره على فيس بوك، وهو صاحبنا من 6 أشهر، مكنش قصدنا أي إهانة أو سخرية أو تنمر على أمين الشرطة، الموضوع كله كان هزار، واحنا كنا بنصالحه ونرجع نهزر معاه وهو عارفنا، بس اللي ضيعنا فيس بوك والناس فهمتنا غلط".

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أنه كان يعتذر لأمين الشرطة هو وأصدقاؤه بعد الانتهاء من تصوير الفيديو، فهو صديق لهم ويعرفهم جيدًا، لذلك كان يتفهم أنهم يقومون بتلك التصرفات معه على سبيل الدعابة لا على سبيل التهكم أو التنمر والتقليل منه.

وواجهت النيابة المتهم بفيديو كان طفل المرور يوجه حديثه لأمين الشرطة: "ممكن أضربك علقة موت مش هتعرف تعمل معايا حاجة"، وكان بصحبته زملاؤه الذين تنمروا على الشرطي أيضا بقول أحدهم: "ممعناش رخص.. وهو كده"، بينما كان أحدهم يصور الواقعة بالفيديو وعندما قال لهم الشرطي: "أنت بتصور" رد عليه من يصور بهاتف: "بنسجل اللقطة عشان والده"، ثم انصرف نجل القاضي وتبعه زملاؤه.

واستمعت النيابة لأقوال أمين الشرطة، الذي قال إنه أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي محل خدمته، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة.

وأضاف الشرطي أنه تفاجأ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، وتفاجأ بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة.