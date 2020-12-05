جامعة بني سويف: بدء محاضرات ودورات اليوم الواحد للطلاب مجانا الاثنين

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء محاضرات ودورات اليوم الواحد يوم الاثنين المقبل، في مجالات متنوعة منها القانون، الاقتصاد، الديني، الإدارة، الآثار، وغيرها من المحاضرات والدورات تعقد وتقدم بشكل مجاني لجميع الطلاب بمسرح جامعة بني سويف.

وأكد رئيس الجامعة الاهتمام بتسهيل كافة الإجراءات للطلاب لدخول هذه الدورات، بهدف تقديم خدمة تعليمية على مستوى عالٍ من الكفاءة فيه تطوير لقدرات الطلاب.

وتأتي هذه الدورات إيمانًا بأهمية التدريب ولتطوير بناء شخصية الطالب الجامعي التي ستساهم بدورها في بناء مصر الجديدة، مضيفًا أن التدريب العلمي أصبح ضرورة لفهم المادة النظرية.