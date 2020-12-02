رئيس جامعة بني سويف: علاج الطفلة شروق بالمستشفى الجامعي

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حالة الطفلة شروق مصطفى شمردل، في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجه بسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وتوجه رئيس جامعة بني سويف، إلى المستشفى الجامعي لاستقبال الطفلة وأسرتها، ليجري حجزها على الفور بوحدة الرعاية المركزة.

ووجه رئيس الجامعة، الفريق الطبي المعالج للطفلة، بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية، حيث يقوم الدكتور طارق رفعت أستاذ أمراض قلب الأطفال بالمستشفى الجامعي، بمتابعة الحالة، والذي أكد أن الطفلة تحتاج إلى عملية قسطرة، وليس عملية قلب مفتوح.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن تلك الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، ليست بجديدة، بل تأتي ترسيخا لمبدأ الرئيس الإنسان في التواصل والتجاوب المستمر مع مشكلات المواطن البسيط، وأن الجامعة مع المحافظة ومديرية الصحة، يعملون معا لتقديم الخدمات الطبية لكل أهالي المحافظة.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات، من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس السيسي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة شروق، على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويل الطفلة إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.