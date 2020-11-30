جامعة بني سويف تعقد لقاء حول دعم المنفصلين لتحقيق الترابط الأسري

اتفق المشاركون في فعاليات اللقاء الجماهيري بجامعة بني سويف بعنوان "الترابط الأسري ودوره في حماية الأوطان" بالتعاون مع الأزهر الشريف، على أهمية مشروع متابعة المنفصلين لمساندتهم نفسيا واجتماعيا، من أجل تحقيق الترابط الأسري تحت شعار أسرة مستقرة ومجتمع آمن للتقليل من نسب الطلاق.

ورحب رئيس جامعة بني سويف بالحضور وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لحضورهم للقاء مثنيا على دور الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للجهد المبذول في نشر الوعي والقيم والتسامح بين نسيج الشعب، ودوره في القوافل الطبية التي تصل إلى كافة النجوع والقرى بالجمهورية.

وطالب رئيس الجامعة بضرورة أن يكون هناك برنامج شهري بالتعاون مع الأزهر الشريف لعقد لقاءات توعوية وتثقيفية لطلاب جامعة بني سويف، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تعنيهم.

وأكد رئيس جامعة بني سويف على أهمية توعية شباب الجامعة من الناحية الدينية والثقافية من أجل تحصينهم بالعلم النافع والأخلاق الحميدة التي ترتقي بسلوكياتهم، وضد مخاطر الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تبثها الجماعات المتطرفة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية والفعالة للشباب، ودورهم في دفع عجلة التنمية ونهضة الوطن ورسم مستقبله.

وأشار الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر الشريف إلى أن دور الأزهر هو معالجة القضايا الهامة التي تهم المجتمع وأهمها موضوع الترابط الأسرى تحت عنوان أسرة مستقرة ومجتمع آمن للتقليل من نسب الطلاق بالإضافة إلى مشروع (بالمعروف) وهو مشروع لمتابعة المنفصلين لمساندتهم نفسيا واجتماعيا.

وقال الدكتور أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى إن هناك توجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتنظيم زيارات لمحافظات الجمهورية للقاء الطلاب في الجامعات، وذلك لمناقشة الموضوعات الأسرية والاجتماعية التي تعنيهم، مؤكدا أن دور الأزهر هو تقديم العلاج للقضايا وذلك بعد ورود الأسئلة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عن طريق التليفون أو المكاتبات ببعض القضايا والموضوعات تحتاج للعلاج، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة علمية من الأطباء والإخصائيين والمختصين من الجامعة، وذلك للرد على تلك القضايا والأسئلة والفتاوى.

وأوضح الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن برنامج التوعية الأسرية يأتي على ضوء دراسة واقعية مدروسة من الأزهر الشريف من خلال الأسئلة والاستفسارات عبر الفتاوى المتعلقة بالأسرة.

واستقبل وكيل الأزهر الشريف بعض الأسئلة والاستفسارات من الحاضرين للقاء الجماهيري وتم الرد عليها، وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس جامعة بني سويف درع الجامعة إلى وكيل الأزهر الشريف.

وقام وكيل الأزهر الشريف بإهداء درع الأزهر إلى رئيس الجامعة تقديرا لاستقبال الجامعة لتلك اللقاءات.

حضر اللقاء الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبري تمام عميد كلية الطب البيطري، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف، وعمداء الكليات، وقيادات ومشايخ الأزهر الشريف.