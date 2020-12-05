رئيس قطاع الوافدين: 10 قنوات على وسائل التواصل للترويج لـ"ادرس في مصر"

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات وجه بالنظر إلى مشاكل الطلاب الوافدين والعمل على حلها، والنظر في القرارت الصادرة بشأنهم وكذلك اللوجستيات، مشيرة إلى أنه وافق على تذليلها، لافتة إلى أنه وافق على إنشاء إدارة لرعاية الطلاب الوافدين بكل جامعة، وبصدد اعتماد اللائحة الموحدة لإدراة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث يكون هناك هيكل يهتم ويرعى شئون الوافدين بالجامعات، على أن تبدأ رعايته منذ الالتحاق بالجامعة وحتى تخرجه.

وأشارت إلى أنه تم تدريب جميع الكوادر والقوى البشرية التي تتعامل مع الطلاب الوافدين، ومنحهم برامج تدريبية بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي للتعرف على البعد السياسي والاقتصادي لملف الوافدين، بالإضافة إلى دورات تدريبية في مهارات التواصل مع الثقافات الأخرى، من أجل استقطاب الطلاب وتشجيعهم للدراسة في مصر.

وتابعت: أنه جرى التنسيق بين السفارات والمكاتب الثقافية في الخارج وبين الملحقات الثقافية في الداخل، وذلك من أجل الترويج لمبادرة "ادرس في مصر" وكيفية التقديم لها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 10 قنوات على السوشيال ميديا بهدف استخدامهم في التسويق، منوهة إلى أنه في حال رصد أي مشكلات، يتم التواصل مع السفارات في الخارج للمساعدة، بالإضافة إلى التواصل مع سفارات الدول وحلها، كما حدث مع طلاب عدد من الدول كالسعودية للعمل على حلها خلال فترة أزمة كورونا، مؤكدة أنه في ظل أزمة كورونا استطاعت مصر التعامل مع ملف الوافدين بمرونة شديدة و مهنية، موضحة أنه تم استقبال حوالي 40 ألف طلب تقدم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن الجامعات المصرية استقبلت حتى الان 11 ألف طالب حجزوا أماكنهم و بدأوا الدراسة بمختلف الجامعات، وذلك لأن الموسم الدراسي لم ينته نظراً لأن هناك عدد من الشهادات الثانوية العامة لم تنته حتى الآن، لان نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات وبالتالي تأخر ظهور النتائج، لافتة إلى أن هناك تواصل مباشر من إدارة رعايات الطلاب الوافدين بالجامعات وهم في تواصل دائم من أجل منح الموافقة لطلاب الجامعات المتواجدين في الخارج للسفر بعد إنتهاء دراستهم.

وتابعت: أن المنصة التعليمية التي تم تدشينها الفترة الماضية "ادرس في مصر"، تم ربطها بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية للمعادلات، بالإضافة إلى ربطها أيضا بالجامعات ووزارة الخارجية، مؤكدة أن المنصة تسويقية للترويج للسياحة التعليمية، مضيفة أنها بمثابة واجهة مشرفة للطالب المصري و الوافدين، خاصة بعد حدوث طفرة شاملة في التعليم العالي الجامعي .