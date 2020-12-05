انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بسوهاج

انتحرت ربة منزل، اليوم السبت، بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع بمنزل تحت الإنشاء، بمركز طهطا شمالي سوهاج، بسبب مرضها النفسي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بانتحار ربة منزل، بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص قيام "صفاء. و" 34 عامًا، ربة منزل، بالقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع بمنزل تحت الإنشاء، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال زوجها من قبل ضباط المباحث، أفاد بأن المذكورة تعاني من مرض الوسواس القهري، وتتلقى العلاج لدى بعض الأطباء النفسيين، وأنها حاولت أكثر من مرة الانتحار وجرى إنقاذها، مضيفا أنها انتحرت بالصعود لعقار تحت الإنشاء مجاور لمنزل الأسرة، ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.