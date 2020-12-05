جلسة مزاد علني للبيع المباشر بجمارك دمياط الأربعاء المقبل

تعلن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، عن قيامها بعقد جلسة مزاد علنى "مزايدة محدودة" للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثانية عشرة صباحًا، طبقًا لنص المادتين رقمى 66 و67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك لبيع 7 لوط طبقًا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن كمون حب منشأ الهند بوزن 26 طنا و83 كيلوجراما.

واللوط الثانى عبارة عن 1900 شيكارة سمسم أبيض خام غير مقشور منشأ السودان بوزن 95 طنا و190 كيلوجراما.

واللوط الثالث عبارة عن 1850 شيكارة سمسم أحمر خام غير مقشور منشأ السودان بوزن 92 طنا و685 كيلوجراما.

واللوط الرابع عبارة عن فول صحيح صب منشأ أستراليا بوزن 245 طنا و700 كيلو جرام.

واللوط الخامس عبارة عن 2200 كرتونة بكل منها 24 عبوة ذرة حلوة محضرة بداخل محلول سكرى بوزن العبوة 380 جراما منشأ سوريا.

واللوط السادس عبارة عن 1855 عبوة معدنية فارغة سهلة الفتح فارغة البعض بغطاء والآخر بدون غطاء.

واللوط السابع عبارة عن بيتموس غير مخصب منشأ ليتوانيا بوزن 900 كيلوجرام.

وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط.

المعاينة مرة واحدة يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/8 من الساعه 11 حتى الساعة 12 ظهرًا، والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وتعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء القادم الموافق 2020/12/9 فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وجاءت شروط دخول المزاد كالتالي:

1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.

2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

3- سداد 100 ألف جنيه تأمين المزاد.

4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصرى.

5- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.

6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.

7-البيع وفقًا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.